«Сумасшедший двигатель». Ничушкин рассказал о жизни с супругой-бизнесвумен

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, как его супруга, владеющая магазинами международного уровня, поддерживала его в тяжёлые периоды его карьеры, а также оценил её активную жизненную позицию.

«Поддержка сумасшедшая была. Самое главное, приятно жить с человеком, который может что-то с нуля создать. Просто с нуля, ничего не было. Много рабочих мест создала, продукт классный.

У неё сумасшедшая фан-база, клиенты раз-два купили и остаются, всегда рады. Приятно видеть, как человек развивается, продолжает.

Я знаю много людей, которые на её месте довольствовались бы тем, что имеют. А она дальше [идёт], как сумасшедший двигатель», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, 14 мая Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.