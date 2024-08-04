Разин рассказал, как однажды учил игроков «Металлурга» осторожному обращению с алкоголем

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, имели ли место в «Магнитке» нарушения режима со стороны хоккеистов.

«Это из ряда вон выходящее. На одном из сплачиваний в начале сезона я хоккеистам сказал такую вещь: «Умение выпивать — это не менее важное качество хоккеиста, чем умение играть в сам хоккей».

В современных реалиях профессиональный спортсмен, нарушающий режим, — это совсем из ряда вон что-то выходящее. Думаю, такие случаи есть, но, по сравнению с нашим поколением, они совсем редки», — сказал Разин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

Напомним, в завершившемся сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Разина стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Локомотив» (4-0).