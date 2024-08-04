Яруллин рассказал, почему сегодня в России очень мало защитников с правым хватом

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о малом количестве защитников с правым хватом в современном российском хоккее.

«Мне кажется, сейчас среди молодёжи многие праворукие. Я думаю, в наше время это было, может быть, от нехватки инвентаря. Кому правая [клюшка] досталась, тому правая. Я папе благодарен за то, что он мне прямую клюшку дал. То есть у меня отец с левым хватом, брат старший с левым хватом, а мне дали прямую клюшку, и я, когда маленький был, её под левый хват использовал и под правый, а потом уже под правую взял, и всё. А раньше закупка формы в школу придёт, и там 30 клюшек леворуких и пять праворуких», — сказал Яруллин в интервью на YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, Яруллин вернулся в казанский клуб в июне, отыграв три сезона в «Тракторе».