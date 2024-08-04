Журналист НХЛ: в новом сезоне «Калгари» повысит требования к Шаранговичу и Кузьменко

Журналист официального сайта НХЛ Дерек Ван Дист считает, что в предстоящем сезоне «Калгари Флэймз» повысит требования к группе своих нападающих, в число которых входят белорус Егор Шарангович и россиянин Андрей Кузьменко.

«Флэймз» будут предъявлять много требований к нападающим Коннору Зари, которому 25 сентября исполнится 23 года, Егору Шаранговичу (26 лет), Мартину Поспишилу (24 года), Андрею Кузьменко (28 лет) и Мэтту Коронато (21 год).

В этом сезоне есть места в составе, которые нужно занять перед началом тренировочного лагеря, и «Калгари» рассчитывает на то, что игроки активизируются после недавних уходов ключевых хоккеистов, среди которых были форварды Элиас Линдхольм (обменян в «Ванкувер Кэнакс» 31 января, подписал контракт с «Бостон Брюинз» 1 июля) и Эндрю Манджапане (обменян в «Вашингтон Кэпиталз» 27 июня).

«Калгари» подписал контракт с нападающими Энтони Мантой (однолетнее соглашение 1 июля) и Райаном Ломбергом, которые помогут команде в атаке, но в клубе рассчитывают, что Шарангович сделает ещё один шаг вперёд, и надеются, что Зари, Кузьменко, Поспишил и Коронато продолжат своё развитие», — написал Ван Дист в своей статье.

26-летний Шарангович выступает за «Калгари» с сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие во всех 82 встречах, забросил 31 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав в сумме 59 очков.

По ходу прошлого сезона 28-летний Кузьменко был обменян в «Калгари» из «Ванкувер Кэнакс». В 29 матчах за «Флэймз» россиянин набрал 25 (14+11) очков.