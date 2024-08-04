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Ротенберг: постараемся повторить финты Максима Глушенкова на сборах СКА

Ротенберг: постараемся повторить финты Максима Глушенкова на сборах СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал новое видео в своём телеграм-канале, в котором показал, как упражняется в футбольном мастерстве.

На видео 43-летний специалист бьёт по мячу, стараясь направить его в маленькие тренировочные ворота. Последним из ударов Ротенберг всё же достиг цели.

«Вчера смотрели всей командой игру «Зенит» — «Ростов». Постараемся повторить финты Максима Глушенкова на сборах СКА», — написал Ротенберг.

Напомним, матч РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом», прошедший вчера, 3 августа, в Санкт-Петербурге, завершился разгромной победой команды из северной столицы со счётом 5:0. Полузащитник хозяев Максим Глушенков стал главным героем встречи, оформив хет-трик.

Сезон КХЛ-2024/2025 стартует 3 сентября.

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