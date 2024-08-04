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Назаров оценил усилия ЦСКА и СКА по возвращению российских игроков из Северной Америки

Назаров оценил усилия ЦСКА и СКА по возвращению российских игроков из Северной Америки
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Известный тренер Андрей Назаров положительно оценил возвращение в КХЛ из Северной Америки целого ряда топовых российских хоккеистов.

«Подготовка к новому сезону КХЛ идёт полным ходом, ярких трансферов тоже хватает. Отмечу ЦСКА и СКА, которые возвращают российских хоккеистов из Северной Америки. Московские армейцы и вовсе порадовали подписанием контрактов со многими ребятами, включая Дениса Гурьянова и Ивана Просветова, а в Санкт-Петербург приехал мой земляк Евгений Кузнецов. Приятно, когда наши спортсмены едут играть на родину и хотят радовать болельщиков.

Но обмены и трансферы случаются не только в спорте. Так, на днях в Россию благодаря усилиям президента и специальных служб вернулась целая группа наших соотечественников и патриотов родины, а иноагенты, последовавшие в обратном направлении, уже поняли, что никому там совсем не нужны. Даже кандидат в президенты США признал итоговый успех России. Так что победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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