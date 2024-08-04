Яруллин рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребёнка

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал об изменениях в его жизни, произошедших после рождения дочери.

«Груз ответственности. Не всё теперь крутится вокруг тебя. Я всё равно понимал это в теории, а сейчас на практике это понимаю, уже надо более организованным быть. Раньше как было — я хочу позаниматься, я пошёл и занимаюсь. А сейчас надо, чтобы у нас был план, расписание должно быть — чтобы я знал, что во столько-то мне надо будет ребёнка везти. И от этого уже подстраиваем наш график», — сказал Яруллин в интервью на YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, Яруллин вернулся в казанский клуб в июне, отыграв три сезона в «Тракторе». Контракт игрока с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2026/2027.