Рябыкин: североамериканцы из-за политики не заморачиваются, а европейцы — весёлые ребята

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин положительно оценил решение Федерации хоккея Словакии вызывать в национальную команду игроков из КХЛ.

«Очень порадовало решение Словакии, которая разрешила приглашать в свою сборную игроков из КХЛ. Надеюсь, что стена непонимания пробита, другие славяне — чехи — станут вторыми. Ну и так далее по списку.

Вообще европейцы — весёлые ребята. Североамериканцы по поводу политики даже не заморачиваются, в массовом порядке спокойно едут в КХЛ. А вот многим европейцам удалось политикой задурить своим хоккеистам мозги. Но, похоже, эта дурь постепенно остаётся в прошлом», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сборной Словакии было запрещено вызывать игроков из КХЛ на чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.