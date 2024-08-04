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Новичок «Спартака» Адам Ружичка назвал своего кумира в детстве

Новичок «Спартака» Адам Ружичка назвал своего кумира в детстве
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Словацкий новичок «Спартака», нападающий Адам Ружичка ответил на вопрос, кто был его главным кумиром в детстве.

«Яромир Ягр и мой папа», — сказал Ружичка в ходе блицопроса на официальном YouTube-канале красно-белых.

Напомним, в феврале 2024 года «Аризона Койотс» выставила 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. За «Аризону» Ружичка успел провести всего три матча после того, как «Койотс» забрали его с драфта отказов, куда перед этим его отправил «Калгари Флэймз». Результативными действиями в этих играх словак не отметился.

Ружичка заключил со «Спартаком» контракт на один год в конце мая.

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