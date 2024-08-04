Капитан «Флориды» Барков сходил в финскую баню с Кубком Стэнли

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит время в Финляндии с Кубком Стэнли.

Хоккеист выложил фотографию из финской бани, куда принёс с собой главный трофей НХЛ.

Фото: Соцсети Александра Баркова

Напомним, 28-летний Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим над головой Кубок Стэнли. Также он стал пятым европейским капитаном, выигрывавшим главный трофей НХЛ. Ранее этого добились Никлас Лидстрём («Детройт Ред Уингз», 2008), Здено Хара («Бостон Брюинз», 2011), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш», 2022).

В финале Кубка Стэнли — 2024 «Флорида» в драматичной серии добилась победы над «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).