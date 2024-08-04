Никита Гусев объяснил, почему подписал новый контракт с «Динамо» всего на один год

Нападающий Никита Гусев ответил на вопрос, связано ли его решение подписать новый контракт с московским «Динамо» всего на один сезон с желанием вновь попробовать уехать в НХЛ следующим летом.

«Я подписываю уже не первый контракт на один сезон. Потому что всё в мире сильно меняется. Это и к хоккейным лигам относится. Если будет нужно, то ещё раз подпишу контракт. В этом нет никакой проблемы. Летом перед сезоном я всё равно работаю сам. И буду готовым в любом случае», — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.