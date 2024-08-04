Ничушкин показал, как проводит время с восьмимесячной дочерью

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит время со своим ребёнком.

Хоккеист выложил фотографию из кафе, на которой его восьмимесячная дочь ползает по столу под присмотром отца.

Фото: Соцсети Валерия Ничушкина

Напомним, 14 мая 29-летний Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Завершившийся плей-офф стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть до конца по личным причинам. В 2022 году вместе с «лавинами» Ничушкин впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2023/2024 «Колорадо» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4).