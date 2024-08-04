Яруллин: в «Ак Барсе» придётся ещё сильнее фигачить

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, вернувшийся этим летом в казанский клуб после трёх сезонов в «Тракторе», считает, что ему придётся приложить ещё больше усилий для завоевания места в составе, несмотря на возвращение в родной город.

«Психологически мне надо ещё сильнее фигачить и ещё больше доказывать. В принципе, в большом спорте каждый сезон тебе нужно доказывать свою состоятельность», — сказал Яруллин в интервью на YouTube-канале «Ак Барса».

Напомним, контракт игрока с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В прошедшем сезоне 31-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.