Экс-защитник «Каролины» Деанджело отреагировал на слухи о своём переходе в СКА

Бывший защитник ряда клубов НХЛ Тони Деанджело опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что может продолжить карьеру в питерском СКА.

Как сообщает крупный хоккейный интернет-портал Puck Empire, хоккеист заявил, что в данных слухах нет «ни капли правды». Также защитник добавил, что он ждёт предложений из НХЛ на сезон-2024/2025.

В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Также за свою карьеру в сильнейшей лиге мира Деанджело защищал цвета «Филадельфии Флайерз», «Аризоны Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2021 году защитник запомнился также тем, что подрался со своим одноклубником, российским вратарём «Рейнджерс» того времени Александром Георгиевым, после чего первый был выставлен клубом на драфт отказов.