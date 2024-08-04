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Ничушкин: если бы занимался психологией, многих карьерных проблем мог бы не допустить

Ничушкин: если бы занимался психологией, многих карьерных проблем мог бы не допустить
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, как преодолевает психологические проблемы, которые преследуют его в последние годы его карьеры.

«Я начал работать с психологами. В Москве ещё. Я всё ещё с ними работаю. Каждую неделю два раза стараемся. Я вообще советую каждому человеку.

Наверное, в 18 лет это не сильно нужно. Но я думаю, что после 25 уже надо потихонечку узнавать психологию.

Хотя даже в 18 лет она полезна была. Я бы многие какие-то ошибки, которые в карьере были, мог бы не допустить», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, 14 мая Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

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