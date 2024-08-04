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В Северной Америке сравнили СКА с «Детройтом» образца 2002 года

Майк Бартнер, ведущий популярного североамериканского хоккейного подкаста Mike Bartner Show, высказался о слухах касательно возможного перехода экс-защитника ряда клубов НХЛ Тони Деанджело в питерский СКА.

«Если эти слухи о Тони Деанджело правдивы, то СКА по-настоящему выстраивает КХЛ-овскую версию «Ред Уингз» образца 2002 года. Кузнецов, Демидов, Никишин, Деанджело, Зайцев, Григоренко. Абсолютно перегруженный ростер», — написал Бартнер в социальных сетях.

Напомним, с 1997 по 2002 год «Детройт» взял три Кубка Стэнли. За этот период в составе «красных крыльев» играли сразу 11 нынешних членов Зала славы НХЛ: Брэндан Шэнахэн, Стив Айзерман, Сергей Фёдоров, Никлас Лидстрём, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Ларри Мёрфи, Бретт Халл, Люк Робитайл, Крис Челиос, Доминик Гашек.