Защитник «Ак Барса» Яруллин отреагировал на проблемы футболистов во время игр в пост

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, как справляется с хоккейными нагрузками в период мусульманского поста.

«Слышал истории, там футболисты рассказывают, что это прямо как-то очень тяжело. Но я не заметил, что это тяжело. Может, потому что мы короткими сменами играем, там есть время передохнуть.

Хочется пить воды? Да нет. Почему мне не тяжело… И Всевышний облегчает, конечно. Я просто во время игры на скамейке не пью воду, даже не в период уразы, да. У меня стоит бутылочка. Массажисты как готовят эту воду, так она полной у меня и уходит назад. Обычно есть комплекс минералов или изотоники? Я не отвлекаюсь на это. Период прошёл, перерыв там или после разминки раскатка – я в раздевалке сижу и пью изотоники и водичку. Может, поэтому легче», — сказал Яруллин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Ак Барса».