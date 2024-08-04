Ротенберг — игрокам СКА: мужики, хорошо провели цикл. Лучший, который был у нас

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги первого микроцикла на предсезонном сборе команды.

«Мужики, на самом деле хорошо очень провели этот цикл. Всем очень благодарен. По качеству работы это лучший микроцикл из тех, что мы делали. Мы делаем здесь циклы уже очень давно.

Когда мы здесь начали делать циклы, сколько времени прошло? Восемь лет? На самом деле это лучший микроцикл, который мы здесь провели, поэтому вам большое спасибо. Качественная очень работа. Сейчас очень важно так же качественно провести выходные», — сказал Ротенберг в видео, опубликованном в телеграм-канале СКА.

В минувшем сезоне СКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда Ротенберга в первом раунде прошла «Торпедо» (4-1), а во втором проиграла «Автомобилисту» (1-4).