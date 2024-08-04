Экс-хоккеист «Трактора» Яруллин высказался о переходе в «Ак Барс»

Российский хоккеист, защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил, что у него было два варианта продолжения карьеры.

«Было два предложения, которые рассматривал до конца. Всё обычно, это же скучная процедура – переговоры. Просто свои пожелания передаёшь и всё», — рассказал хоккеист в выпуске на YouTube-канале «Ак Барса».

Альберт Яруллин вернулся в казанский клуб после трёх сезонов в челябинском «Тракторе». За прошедший сезон он набрал 21 очко в 63 матчах. Он забросил шесть шайб и сделал 15 голевых передач. Показатель по очкам в минувшем сезоне стал вторым в его карьере, больше он набирал только в сезоне-2019/2020, когда заработал 31 очко.

Отметим, что 31-летний Яруллин — воспитанник казанской школы хоккея, дебютировал в КХЛ он в «Ак Барсе» в сезоне-2011/2012.