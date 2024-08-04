«Лучшее упражнение». Ротенберг показал, как поддерживает форму в тренажёрном зале

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как поддерживает физическую форму в зале.

43-летний специалист выложил фотографию, на которой отрабатывает подтягивания.

«Лучшее упражнение», — написал Ротенберг, добавив эмодзи в виде кулака.

Фото: Соцсети Романа Ротенберга

Напомним, в минувшем сезоне СКА под руководством Ротенберга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда не смогла пройти дальше четвертьфинала плей-офф. Специалист официально возглавил питерский клуб в январе 2022 года. При нём клуб с берегов Невы дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф КХЛ.

Сезон КХЛ-2024/2025 стартует 3 сентября.