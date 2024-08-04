Рябыкин объяснил причину обмена «Салаватом Юлаевым» Мелоша в минское «Динамо»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на решение «Салавата Юлаева» обменять защитника Николя Мелоша в минское «Динамо» на денежную компенсацию.

«Тут есть логика. Уфе нужен доминирующий защитник на большинство, сейчас это главная вакансия в команде. Но Мелош – совсем не атакующий защитник, он, скорее, силовой, уровня второй-третьей пары. Другое дело, что у «Салавата» остаётся всё меньше времени на поиск, скажем так, защитника номер один. Это сложная задача. Тем более что трансферный рынок КХЛ в последнее время очень тяжёлый», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

27-летний канадец присоединился к уфимской команде в октябре 2023 года. За это время защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков.