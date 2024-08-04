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Вратарь СКА Серебряков: с Кузнецовым весело, он делится историями из жизни и карьеры

Вратарь СКА Серебряков: с Кузнецовым весело, он делится историями из жизни и карьеры
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Голкипер СКА Никита Серебряков рассказал, как проходит адаптация звёздного новичка армейцев Евгения Кузнецова в команде с берегов Невы.

«Отличный парень, достаточно открытый человек. С первого дня влился в коллектив. Мы с ним сразу нашли общий язык. С ним весело и интересно. Он делится с нами историями из своей жизни и карьеры. Очень приятно, что такой игрок с нами в команде.

Что именно он успел нам рассказать? Пообщались про пару знакомых и НХЛ. Но чего-то такого неожиданного и сенсационного не было», — сказал Серебряков в интервью AllHockey.ru.

Напомним, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА 31 июля. Ранее форвард расторг контракт в НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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