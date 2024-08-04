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Хоккеисты «Трактора» сфотографировались с талисманом клуба — манекеном Германом

Хоккеисты «Трактора» сфотографировались с талисманом клуба — манекеном Германом
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Пресс-служба челябинского «Трактора» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором показала болельщикам необычную фотосессию с участием хоккеистов команды.

В публикации представлены фотографии игроков с талисманом клуба — культовым боксёрским манекеном Германом, с которым клуб в июле даже «продлил контракт» и «назначил» на должность тренера по победам.

«Тренер по победам в деле. Ждёте Германа в раздевалке?» — сказано в сообщении.

Напомним, свою известность Герман приобрёл по ходу прошлого плей-офф. После побед в победной раздевалке хоккеисты часто били манекен.

В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4).

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