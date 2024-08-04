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Голкипер СКА Никита Серебряков: у меня большие цели и серьёзная мотивация

Голкипер СКА Никита Серебряков: у меня большие цели и серьёзная мотивация
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Голкипер питерского СКА Никита Серебряков рассказал, как реагировал на разговоры о том, что в новом сезоне у него не будет шанса на ошибку.

«Я никогда не зацикливался на чьём-то мнении. У меня есть большие цели и серьёзная мотивация. Я готовлюсь и сделаю всё для того, чтобы показать свой лучший хоккей. Так происходит каждый год. Хочу становиться лучше и лучше», — сказал Серебряков в интервью AllHockey.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний Серебряков провёл за питерский клуб 41 встречу, одержал 28 побед, пять матчей сыграл «на ноль». Он отразил 93,5% бросков и показал коэффициент надёжности 2,00. В плей-офф КХЛ на счету голкипера 10 игр, пять побед, один «сухарь».

В минувшем сезоне СКА вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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