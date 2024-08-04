«Торпедо» нужны дядьки в раздевалке». Плющев — о переходе Войнова и Свечникова

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил переход опытных хоккеистов Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова из «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо».

«Войнов и Свечников однозначно внесут изюминку в игру «Торпедо». Ребята очень опытные. Тем более нижегородцам нужны дядьки в обороне и в раздевалке. В минувшем сезоне многие отмечали недостаток опыта у команды из Нижнего Новгорода, особенно в плей-офф.

А Свечников и Войнов могут этот недостаток компенсировать. Их опыт будет использован в Кубке Гагарина, в который, я надеюсь, «Торпедо» попадёт не с самых нижних ступеней», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний Свечников провёл 31 матч за «Ак Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за казанский клуб, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».