Канадский новичок московского «Динамо» Макс Комтуа провёл первую тренировку с командой

Пресс-служба московского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором сообщила болельщикам бело-голубых о прибытии в стан команды канадского новичка Макса Комтуа.

В опубликованном видеоролике представлены фрагменты прибытия нападающего в аэропорту, а также первой тренировки канадца в новой команде.

«Максим Комтуа прибыл в расположение бело-голубых и сегодня уже успел провести первую тренировку в своей новой команде», — сказано в публикации.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину Харрикейнз», оформив одну результативную передачу. Большую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.

В составе национальной команды Канады нападающий становился победителем молодёжного первенства в 2018 году, завоевал золотые медали уже со взрослой сборной в 2021-м и серебряные — в 2022-м.