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Андрей Коваленко рассказал, что отличало Владимира Вуйтека от других тренеров

Андрей Коваленко рассказал, что отличало Владимира Вуйтека от других тренеров
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об известном чешском тренере Владимире Вуйтеке, под руководством которого в своё время выступал в ярославском «Локомотиве».

«У каждого наставника своя система работы. У кого-то жёсткая дисциплина, у кого-то закрытый хоккей, у Вуйтека было своё. Он раскрепостил хоккеистов, стал относиться к ним не как к «мясу», а как к личностям. Отсюда естественное желание сыграть лучше, чтобы тренер доверял ещё больше.

У нас сложился просто офигенный коллектив с доверительными отношениями не только с главным тренером, но и со всем штабом. Мы понимали, когда должны выходить пахать по полной, а когда можно отдохнуть.

Были ли те, кому демократичный подход Вуйтека пришёлся не по душе? Нет, таких хоккеистов не было, потому что мы договорились на берегу. Ещё перед началом сезона договорились, что мы доверяем тренеру, принимаем его требования, а он доверяет нам. Поэтому ситуации, когда кто-то внезапно оказывался не в форме, были исключены», — приводит слова Коваленко пресс-служба КХЛ.

Напомним, в России 77-летний Вуйтек возглавлял «Локомотив» (2001–2003, 2010–2011), «Ак Барс» (2003–2004) и московское «Динамо» (2008–2009). Также в его послужном списке работа в национальных командах Чехии и Словакии.

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