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Андрей Разин объяснил, почему выступает против системы штрафов в командах

Андрей Разин объяснил, почему выступает против системы штрафов в командах
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему выступает против системы штрафов.

«Система штрафов в «Металлурге»? Её нет, я против штрафов. Ну какие штрафы? За телефон? Я считаю, что пусть пользуются телефоном в раздевалке…

Когда я в 16–17 лет попал в команду ЦСК ВВС Самара… Когда в перерыве несколько человек пошли в душ покурить сигарету (смеётся). Тогда было такое время. Сравниваю с таких точек зрения.

Сейчас вспышки есть, но это не переходит какие-то границы. Раньше останавливался автобус, например, выйти по нужде, и 80% процентов [игроков] команды заходили за автобус и курили. Сейчас близко такого нет. Если руководство мне скажет, что такие штрафы должны быть, я просто могу сказать своё мнение, что я против», — сказал Разин в видео на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

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