Божко: Ремпал поможет «СЮ» подтянуть игру в большинстве, отличное подписание

Экс-нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Артём Божко оценил подписание «Салаватом Юлаевом» канадского нападающего Шелдона Ремпала.

«У «Салавата» хочется выделить подписание Ремпала. Он индивидуально очень сильный хоккеист, способный подтянуть уфимцам игру в большинстве.

Он очень эффективно действует в правом круге вбрасывания при игре в неравных составах. У него прекрасный бросок. По стилю он напоминает чем-то Тейлора Бека. Именно оттуда он забивает большую часть шайб или отдаёт передачи. Это отличное подписание», — приводит слова Божко Legalbet.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Силвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий провёл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.