Гусев высказался о возвращении Кузнецова в СКА

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев считает, что с форвардом Евгением Кузнецовым играть в Континентальной хоккейной лиге будет вдвойне интересно.

«В первую очередь я думаю о команде, а личные достижения уходят на второй план. Но мне всегда приятно играть против Питера. Если Женя там, то будет интереснее вдвойне», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Евгений Кузнецов вернулся из НХЛ и подписал контракт с клубом СКА на четыре года. По словам хоккеиста, он не планирует возвращаться в Национальную хоккейную лигу. Сам Гусев после сезона-2018/2019 провёл три года в клубах НХЛ.

Минувший сезон Никита Гусев провёл в московском «Динамо» и набрал 89 очков в 68 матчах, забросив 23 шайбы и отдав 66 голевых передач.