Разин: в чём сила? Хотелось бы, чтобы в правде, но в деньгах

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин считает, что сила в деньгах, а не в правде.

– В чём сила?

– Вообще по жизни? Ну, я думаю, что в деньгах. Хотелось бы верить, что в правде. Но сила – в деньгах.

– Неожиданно.

– Это моё личное мнение, — сказал Разин в интервью на YouTube-канале «Беттмэн позвонит».

Напомним, в минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф. До этого Разин работал в «Северстали», «Адмирале», «Югре» и «Автомобилисте».

На днях «Металлург» объявил о продлении контракта с Разиным до конца сезона-2025/2026.