Вратарь СКА Серебряков оценил трансферы команды в межсезонье

Вратарь СКА Никита Серебряков высказался о подписании командой контрактов с Сергеем Андроновым, Сергеем Плотниковым и Михаилом Григоренко.

«Хорошие ребята, они тоже быстро влились в коллектив. Хоккейный мир достаточно маленький и узкий, мы все друг друга хорошо знаем. Это опытные игроки, которые помогут нам в нужный момент», – приводит слова AllHockey.ru.

35-летний Андронов в минувшем сезоне в 59 матчах за «Локомотив» в регулярном чемпионате набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф у нападающего 2 (1+1) очка в 20 матчах.

34-летний Плотников в 66 матчах за ЦСКА в прошлом сезоне набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф у нападающего ни одного результативного действия в пяти матчах.

30-летний Григоренко в 59 матчах за ЦСКА набрал 45 (18+27 очков). В плей-офф у форварда 7 (3+4) очков в пяти матчах.