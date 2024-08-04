16-летний российский хоккеист ростом более двух метров подписал контракт с NCAA

Российский хоккеист, воспитанник подмосковной школы хоккея Александр Карманов подписал контракт с Университетом Пенсильвании, который входит в NCAA. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Сам Карманов родом из Молдовы, но играл за подольский «Витязь» и успел сыграть за белорусских «Пинских ястребов». Защитник весит около 113 кг, а рост его составляет 212 см. В следующем сезоне он будет играть в команде до 16 лет.

За 25 проведённых матчей он заработал девять очков.

Отметим, что в случае, если хоккеист закрепится в основном составе команды, то станет самым высоким игроком студенческого хоккея в Америке. По интернету уже разошлись несколько роликов, где видно, что хоккеист намного выше всех своих соперников и партнёров по льду.