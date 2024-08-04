В «Автомобилисте» рассказали, когда команда сможет сыграть на новой арене

Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что техническое открытие новой ледовой арены в Екатеринбурге состоится 31 декабря, а первые матчи КХЛ должны пройти в марте.

«Нам будет необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию, провести несколько тестовых мероприятий, на которых мы, в первую очередь, будем приглашать самых преданных болельщиков. Скорее всего, это будут матчи МХЛ и ВХЛ. Надеемся, что первые матчи КХЛ мы сыграем в регулярном чемпионате, ориентировочная дата — начало домашней серии 10 марта», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Арина Нуриахметова.

В настоящий момент «Автомобилист» выступает на КРК «Уралец». «УГМК-Арена» в Екатеринбурге строится с 2019 года.