Экс-тренер клубов КХЛ объяснил, почему у Кузнецова не возникнет проблем в лиге

Российский тренер Андрей Потайчук высказался о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ. Россиянин подписал контракт с клубом СКА.

«Кузнецов не забуксует в начале сезона КХЛ. Там вагон мастерства и опыта. Я помню его ещё молодым в «Тракторе», когда он там феерил и красивые голы забивал. Уверен, он быстро адаптируется к КХЛ. Он знает быт, регулярно в Россию приезжал летом», — приводит слова Потайчука Legalbet.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.