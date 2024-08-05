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Радулов: не хотелось уходить из «Ак Барса» на такой ноте

Радулов: не хотелось уходить из «Ак Барса» на такой ноте
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов прокомментировал слух, что он не готов выступать за команды с Дальнего Востока.

«Честно, в какой-то момент мы рассматривали дальний вариант, но если говорить начистоту, то я до последнего момента не начинал никаких переговоров ни с кем, меня всё устраивало в «Ак Барсе». Первый сезон в Казани был удачным для всех, за исключением седьмого матча финала с ЦСКА, осадочек остался. В следующем сезоне не получилось ни у команды, ни у меня. Не хотелось уходить из «Ак Барса» на такой ноте. Всё было на высоком уровне, спасибо Казани огромное, но так вышло. Меня просто не продлили, я вышел на рынок свободных агентов. Это нормально для такой ситуации. «Локомотив» стал одним из первых, кто с нами связался», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате»:
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
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