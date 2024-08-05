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Радулов — об обиде Шипачёва и Войнова на «Ак Барс»: вопрос в том, как расстались

Радулов — об обиде Шипачёва и Войнова на «Ак Барс»: вопрос в том, как расстались
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов объяснил, почему его ситуация с уходом из «Ак Барса» отличается от той, что была у Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.

«Я за них не могу говорить, но если рассуждать в качестве человека со стороны, то в определённых моментах я их поддержу. Люди заключили контракты, играли, отдавали все силы на льду. В итоге такая ситуация… Клуб хочет каких-то изменений, каждый намеревается сделать лучше для себя. «Ак Барс» решил идти дальше без них, с Вадимом и Славой расстались. Вопрос в том, как расстались. Но это уже пусть обсуждает руководство. У меня никаких проблем не было. Мне во многом помогали. Увы, не получилось всё исправить и сделать так, как хотел», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате»:
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
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