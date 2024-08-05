Александр Радулов рассказал, остались ли в прошлом его разногласия с Олегом Знарком

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов ответил на вопрос, остались ли в прошлом его разногласия с тренером Олегом Знарком.

«Их особо никогда и не было, это просто рабочие моменты. Порой всё выливается в медиа, ещё куда-то. Люди что-то добавляют от себя, начинают писать свои комментарии. Когда он уходил из Казани, мы тепло попрощались, поблагодарили друг друга за работу. Сейчас я тоже заходил в тренерскую, мы пообщались, обсудили разные вещи. Наверное, даже фотографии есть, поищите в интернете. Думаю, он вам то же самое скажет, можете у него спросить. Так что всё в порядке», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате» 5 августа в 10:00 мск.