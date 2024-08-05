Радулов рассказал, мог ли он в межсезонье перейти в московское «Динамо» или «Автомобилист»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что не со всеми клубами КХЛ, которые были на примете, удалось дойти до переговоров.

— Действительно ли вы общались с московским «Динамо» и почему в итоге не срослось?

— Были переговоры, это нормально, когда люди разговаривают, но не все же в итоге договариваются, правильно?

— Разумеется. Довелось слышать, что разговоры с «Автомобилистом» и спортивным директором Олегом Гроссом у вас тоже были. С ним вы работали ещё в чемпионской Уфе и прекрасно знакомы.

— Лично я ничего конкретного по поводу «Автомобилиста» не слышал. Да, мы с агентом разговаривали и обсуждали этот вариант. Но до переговоров не дошло. Я так понимаю, что Юрий Леонидович Николаев общался, но конкретики не было», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.