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Экс-директор «Торпедо» предположил, почему Войнов может провалиться в клубе

Экс-директор «Торпедо» предположил, почему Войнов может провалиться в клубе
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Бывший спортивный директор «Торпедо» Игорь Бахмутов отреагировал на переход в команду защитника Вячеслава Войнова.

«Слабо себе представляю Войнова в составе «Торпедо». Он и в лучшие годы не отличался скоростью, а у Ларионова команда очень подвижная. Они играют за счёт быстрой мысли, на скоростях. Чего у Вячеслава нет. Да, есть опыт, прекрасный бросок. Возможно, его будут ограниченно использовать, например, в большинстве. Он может начать, поддержать и завершить атаку. Наверное, у Игоря Николаевича [Ларионова] есть видение, как его использовать.

С другой стороны, у Вячеслава есть силовые качества. Возможно, тренерский штаб будет требовать от него каких-то специальных качеств. Он должен показать себя сильным в молодом коллективе, не только в плане физических качеств, но и по духу, характеру», — приводит слова Бахмутова Metaratings.

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