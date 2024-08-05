Радулов: мне хотелось перейти в «Локомотив» и бороться за Кубок. Понимаю, что шансы есть

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что собирается бороться за Кубок Гагарина в составе команды в предстоящем сезоне.

«Безусловно, можно сказать и так. Игорь Валерьевич мне прекрасно знаком, мне всегда нравилось с ним работать те два сезона в ЦСКА (Игорь Никитин был помощником у Дмитрия Квартальнова с 2014 по 2017 год. — Прим. «Чемпионата»). Есть ещё один дополнительный момент: в 13-14 лет я учился в спортинтернате Ярославля, играл за «Торпедо», которое потом стало «Локомотивом». Сквозь годы вся эта ностальгия вернулась. У «Локомотива» сейчас молодая команда, классные хоккеисты, отличный коллектив. В прошлом году они всё это доказали. Мне хотелось перейти в этот клуб и бороться за кубок. Лично я понимаю, что шансы есть.

Мы много разговаривали и перед, и после подписания контракта. Игорь Валерьевич объяснил, как он видит меня в команде, что от меня будет требовать. Это всё обговаривалось, всё подошло и мне, и ему. Сейчас остаётся работать и доказывать. Нужно давать результат и делать то, для чего меня брали», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.