Казахстанский форвард «Барыса» вернулся в ВХЛ

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Казахстанский нападающий Евгений Рымарев стал игроком клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Челны». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Для игрока следующий сезон станет 13-м в ВХЛ. За это время нападающий вошел во многие рекордные топы:

Второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю ВХЛ (452 (196+256) очка)

Второе место в списке лучших снайперов за всю историю ВХЛ (196 шайб)

Третье место в списке лучших ассистентов за всю историю ВХЛ (256 передач)

Автор большего количества победных шайб за всю историю ВХЛ: 51

Второе место по количеству хет-триков в ВХЛ: 6

За все сборные Казахстана (молодежные, студенческие и основную) провёл 122 матча, набрав 106 (57+51) очков. В КХЛ за «Барыс» провёл 242 матча, в которых забросил 23 шайбы и сделал 30 голевых передач.