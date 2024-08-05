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Александр Радулов рассказал, считает ли он себя главной звездой в «Локомотиве»

Александр Радулов рассказал, считает ли он себя главной звездой в «Локомотиве»
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что все хоккеисты талантливые и он себя к звёздам команды не относит.

«Не считаю, что я главная звезда «Локомотива». Здесь много талантливых пацанов, не буду никого выделять, вы их всех знаете. Они своей сильной игрой всем всё доказали. Задача — выходить на каждый матч и стараться его выиграть, а дальше посмотрим, куда нас это приведёт», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Радулов подписал однолетний контракт с ярославским «Локомотивом» в этом сезоне. Зарплата игрока должна составить 70 млн рублей в год. Прошлый сезон форвард провёл в казанском «Ак Барсе», но руководство клуба не стало подписывать новое соглашение.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате»:
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
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