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Радулов — об изменении с возрастом своей подготовки: перестал делать определённые вещи

Радулов — об изменении с возрастом своей подготовки: перестал делать определённые вещи
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что его подготовка с возрастом изменилась.

«Главное, что ничего по здоровью не беспокоит, тело позволяет работать на 100%, а это самое важное. Подождём сентября, октября, сезон покажет, как я подготовился.

Как хоккей не стоит на месте, так и подготовка. Когда ты моложе, организм иначе реагирует, по-другому восстанавливается, какие-то микроповреждения быстрее заживают. Когда становишься старше, то всё проходит сложнее, меньше отдыхаешь, нужно держать себя в тонусе. Все взрослые ребята из хоккея понимают, что я имею в виду. Конечно, что-то в своей подготовке я поменял: определённые вещи перестал делать, а другие, наоборот, добавил. Смотрю по ситуации», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате»:
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
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