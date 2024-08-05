Радулов — об изменении с возрастом своей подготовки: перестал делать определённые вещи

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что его подготовка с возрастом изменилась.

«Главное, что ничего по здоровью не беспокоит, тело позволяет работать на 100%, а это самое важное. Подождём сентября, октября, сезон покажет, как я подготовился.

Как хоккей не стоит на месте, так и подготовка. Когда ты моложе, организм иначе реагирует, по-другому восстанавливается, какие-то микроповреждения быстрее заживают. Когда становишься старше, то всё проходит сложнее, меньше отдыхаешь, нужно держать себя в тонусе. Все взрослые ребята из хоккея понимают, что я имею в виду. Конечно, что-то в своей подготовке я поменял: определённые вещи перестал делать, а другие, наоборот, добавил. Смотрю по ситуации», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.