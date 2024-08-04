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Бывший спортивный директор «Торпедо» оценил переход Свечникова в команду

Бывший спортивный директор «Торпедо» оценил переход Свечникова в команду
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Бывший спортивный директор «Торпедо» Игорь Бахмутов высказался о переходе в команду нападающего Евгения Свечникова.

«Евгений, наверное, быстрее впишется в состав [«Торпедо», чем Войнов]. И, может быть, проявит себя даже лучше, чем в «Ак Барсе». У Ларионова есть сложившийся костяк команды. Как вольются в этот коллектив Войнов и Свечников? Станут ли они лидерами? Да, на фоне молодняка они уже поигравшие. Но у нижегородцев железный характер, поэтому они так и играют, и выигрывают», — приводит слова Бахмутова Metaratings.

Ранее Бахмутов выразил мнение, что защитник Вячеслав Войнов столкнётся с проблемами в системе «Торпедо» из-за отсутствия необходимой скорости, но рассказал, как россиянина могут встроить в игру команды Игоря Ларионова.

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