Радулов — о мнении Разина: абсолютно нормально к этому отношусь. Знаю, что он за человек

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов сказал, что не обижается на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

— Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сказал про вас и Вадима Шипачёва буквально следующее: «Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади». Вас не задели такие слова?

— Я абсолютно нормально к этому отношусь. Я знаю Разина, знаю, что это за человек. У него есть своё мнение. Он здорово играл в хоккей, я был юниором и ходил на взрослый хоккей, когда он уже принимал участие в матчах. Видел его матчи за московское «Динамо», мне нравилось. Это его мнение, он вправе его озвучивать. Для меня это как личный стимул доказывать самому себе, на что я способен.

Самое главное, чтобы наша команда побеждала и радовала ярославских болельщиков. Такова наша общая цель. Хочется выполнить задачу для ребят, всех людей, города, руководства, тренеров. В предыдущем сезоне «Локомотив» был очень близок. Такие поражения всегда неприятны, но ребят они закалят. Прошлый опыт обязательно поможет в будущем», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.