Радулов: для меня с НХЛ всё понятно, мне уже 38 лет исполнилось

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов считает, что в НХЛ вернуться не сможет.

«Мне уже 38 лет исполнилось. Кузнецов 1992 года рождения, а я 1986-го. Для меня-то, наверное, да, с НХЛ всё понятно. Мы все всё понимаем, это нормально. Женя, лично моё мнение, ещё имеет полно сил и энергии. Как оно сложится через год или два — никто не знает. Может, он проснётся и скажет: «Хочу назад». У меня была ситуация в ЦСКА, когда я в 30 лет хотел вернуться и возвращался, ощущал, что хочу ещё поиграть в НХЛ», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Радулов вернулся в КХЛ перед началом сезона-2022/2023. Ранее он провёл шесть сезонов в клубах НХЛ, и самый большой его показатель за сезон в тот период — 72 очка (29+43) за 70 игр.