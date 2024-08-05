«Не понимаю, почему так происходит». Радулов — о ситуации на рынке свободных агентов

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что не всегда может понять, почему на рынке свободных агентов происходят изменения.

— Сейчас на рынке огромное число игроков, которых ещё год-два назад оторвали бы с руками. Удивлены, что так получается?

— Я вообще не понимаю, почему так происходит, поэтому сложно как следует углубиться в этот вопрос. Я действующий хоккеист. Меняются правила, лимит на легионеров. Не всегда понимаю, как это работает и как принимаются решения. Сперва мы откатываемся от пяти к трём иностранцам, а через год — возвращаемся назад. Для меня это непонятно, странно. Зачем тогда нужно было что-то менять? На эти вопросы ответственные руководители должны давать чёткие пояснения. Трудно смотреть на пацанов, которые в своём праймовом возрасте сидят без работы. Это не вызывает восторга. Хочется, чтобы ребята нашли себе клубы и работу, желаю им удачи. Например, недавно катался с Антоном Бурдасовым, мы вместе занимались на льду. Он в абсолютно нормальной форме. Нужно находиться там, где принимаются решения. Всё это не совсем приятно.

Вот есть Коля Прохоркин. Он 1993 года рождения, ему 30 лет. Это же самый сок, самый пиковый возраст. Хоккеист раскрывается в этот момент, я так вижу. В итоге нет работы. Повторюсь, вопрос к менеджменту, руководству. Может, нам объяснят и есть причины. Возможно, потолок зарплат тоже вносит коррективы. Всё в совокупности связывает людям руки, — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.