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Радулов: КХЛ нужен сильный профсоюз. Посмотрите, как он работает в НХЛ

Радулов: КХЛ нужен сильный профсоюз. Посмотрите, как он работает в НХЛ
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что в КХЛ необходим такой же сильный профсоюз, какой есть в НХЛ.

«Я думаю, что всё должно быть сделано хорошо. У нас же был профсоюз, всем известно, что с ним стало, не хочется вдаваться в подробности. Нужен сильный профсоюз, по факту это же оппозиция лиге, защищающая интересы игроков. Было бы здорово иметь такой же орган для защиты хоккеистов, как в НХЛ. Посмотрите, как там работает профсоюз. Повторюсь, важна организация, правильность принятых решений. Просто для галочки и сбора денег профсоюз не имеет смысла», — сказал Радулов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Радулов сыграл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) шесть сезонов, после этого вернулся в Россию.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Радуловым читайте на «Чемпионате»:
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
Эксклюзив
«Не считаю себя главной звездой «Локомотива». Откровенный разговор с Радуловым
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