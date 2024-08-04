«Это была ошибка». Уилсон — о том, что позволил Павелски уйти из «Сан-Хосе»

Бывший генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон признался, что жалеет о решении позволить уйти из команды легендарному форварду Джо Павелски.

«Мы должны были найти способ оставить его. Это была ошибка. Если мы такие умные, почему мы ждали до седьмого раунда, чтобы выбрать его?» — приводит слова Уилсона SJ Hockey Now.

Карьеру в НХЛ Павелски начал в сезоне-2006/2007 в составе «Сан-Хосе». За «Шаркс» форвард провёл 13 сезонов, а затем пять лет отыграл в «Далласе». Два раза он выходил в финал Кубка Стэнли в составе обеих команд, но ни разу не выиграл.

Напомним, Павелски завершил карьеру в большом спорте после сезона-2023/2024. Он даже опубликовал трогательное прощальное письмо, в котором сказал, что реализовал свою главную детскую мечту — играть в НХЛ.